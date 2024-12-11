Роспатент отказался регистрировать товарный знак "Я русский" певца Shaman

По словам артиста, теперь никто не сможет использовать это название для корыстных целей.

Российский певец Shaman рассказал в своем Telegram-канале, что Роспатент отказал ему в регистрации бренда "Я русский". По словам артиста, он изначально понимал, что бренд не будет зарегистрирован, но пошел на этот шаг, чтобы оградить название от злоумышленников.

Ярослав Дронов написал, что "был вынужден" подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание крупных бизнесменов, предпринимателей и прочих недоброжелателей, которые захотят использовать его фирменную фразу и название песни в корыстных целях.

Отказ Роспатента мне в регистрации бренда даёт гарантию, что название моей песни "Я русский" не достанется никому! Я, надеюсь, что скандал, раздутый СМИ осенью, сделает своё дело, и каждый человек в нашей стране будет знать, что никто не может зарегистрировать и использовать сакральные для нашего народа слова "Я русский". Shaman, российский певец

Ранее мы сообщали, что на актера Глеба Калюжного завели дело об уклонении от армии.

Фото: Telegram / SHAMAN