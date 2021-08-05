Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Третье сентября"

Теперь под названием "Третье сентября" можно выпускать рекламу.

Роспатент одобрил заявку композитора и автора песен Игоря Николаева на регистрацию товарного знака "Третье сентября". Срок действия правовой охраны знака будет действовать до 3 сентября 2032 года, сообщил ТАСС.

Регистрация застрагивает несколько классов Международной классификации товаров и услуг. Например, правообладатель может знак использовать для размещения рекламы и оказания ресторанных услуг. Также под названием "Третье сентября" разрешено организовывать концерты и мероприятия.

Название связано с одноимённой композицией, автором музыки которой стал Игорь Крутой, а текста — Игорь Николаев. Песня получила популярность в 2010-х годах в исполнении Михаила Шуфутинского. В Сети строчку "переверну календарь" превратили в популярные мемы, благодаря чему название композиции теперь каждый год ассоциируется с 3 сентября.

Ранее мы сообщали, что Роспатент отказал в регистрации бренда "Я русский". В Федеральной службе по интеллектуальной собственности не одобрили заявку Ярослава Дронова.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)