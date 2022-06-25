SHAMAN объяснил, почему не поехал на СВО

Он заявил, что регулярно выезжает в прифронтовую зону с концертами.

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) не отправился на специальную военную операцию, чтобы отдать все свои силы служению на сцене. Об этом исполнитель заявил на пресс-конференции медиагруппы "Россия сегодня".

Он отметил что регулярно ездит в зону проведения СВО с благотворительными концертами, чтобы поддержать российских военнослужащих.

Ну, а диванные сторожевые комментаторы постоянно меня пытаются туда отправить, чтобы лишить главного фронта - сцены, потому что сцена, мой голос, мои песни - это мое главное оружие Ярослав Дронов, певец

SHAMAN также подчеркнул, что когда он посещал он общался с бойцами, от они ему подобных вопросов никогда не задавали. По мнению певца, военнослужащие прекрасно понимают, что его главный фронт — это сцена.

Ранее Роспатент отказал в регистрации бренда певца "Я русский". В Федеральной службе по интеллектуальной собственности не одобрили заявку Дронова на регистрацию товарного знака.