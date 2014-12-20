Фестиваль современного искусства "Музыкальная осень Петербурга" состоится 17, 26 и 31 октября. Возрастных ограничений нет.

Государственная филармония для детей и молодежи приглашает на фестиваль современного искусства "Музыкальная осень Петербурга". Мероприятие объединит выдающихся музыкантов и композиторов современности.

Фестиваль 17 октября в Доме офицеров откроет концерт "Кальварский симфоджаз", посвященный 90-летию Анатолия Кальварского, Заслуженного деятеля искусств РФ и лауреата премий правительства Петербурга. В программе прозвучат следующие композиции автора: "Высокая память", "Стать бы мне рябиною", "Осени глаза", "Филин" и другие. На сцену выйдут Давид Голощекин, Сергей Рогожин, Дмитрий Лаутало, Ксения Новикова, Эдуард Хиль-младший, Максим Некрасов и Алексей Соколов. Регистрация доступна по ссылке.

А 26 октября гостей и жителей Северной столицы зовут в музей "Россия – Моя история" на показ спектаклей из цикла "Чуковский – всем!". В рамках программы зрители увидят два спектакля, поставленных по произведениям Корнея Чуковского и в современном стиле. Зарегистрироваться получится по ссылке.

Кроме того, 31 октября, заключительный день фестиваля, состоится в Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. Симфонический оркестр "Таврический" под управлением главного дирижера Михаила Голикова исполнит актуальные произведения композиторов нашего времени – Евгения Петрова, Александра Чайковского, Рашида Калимуллина, Бориса Березовского и Мурата Кабардокова. Регистрация возможна по ссылке.

Отмечается, что вход на все концерты фестиваля свободный по предварительной регистрации.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия