  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге пройдет фестиваль "Ленинградские мосты"
Сегодня, 15:09
123
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пройдет фестиваль "Ленинградские мосты"

0 0

Жителей приглашают насладиться живой музыкой.

В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты". Он откроется 23 августа, а завершится 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. 

Гости встретятся на Банковском, Итальянском и Мало-Конюшенном мостах в 18:00. Там разместят сцены. Перед зрителями выступят  Илья Киреев LEGENDARIUM LIVE, Женя Трофимов, "Комната Культуры", passmurny, Зимавсегда, Максим Свобода, Untone Chernov, ВИА "Пролетарское танго" и другие. 

Вход свободный. На концерты приглашают всех желающих.

Ранее мы писали, что для гостей фестиваля "Ночь света" в Гатчине запустят дополнительные электрички.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: ленинградские мосты, музыкальный фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии