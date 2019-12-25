В Петербурге пройдет фестиваль "Ленинградские мосты"

Жителей приглашают насладиться живой музыкой.

В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты". Он откроется 23 августа, а завершится 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Гости встретятся на Банковском, Итальянском и Мало-Конюшенном мостах в 18:00. Там разместят сцены. Перед зрителями выступят Илья Киреев LEGENDARIUM LIVE, Женя Трофимов, "Комната Культуры", passmurny, Зимавсегда, Максим Свобода, Untone Chernov, ВИА "Пролетарское танго" и другие.

Вход свободный. На концерты приглашают всех желающих.

Ранее мы писали, что для гостей фестиваля "Ночь света" в Гатчине запустят дополнительные электрички.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского