Для гостей фестиваля "Ночь света" в Гатчине запустят дополнительные электрички

Организаторы приглашают всех задуматься о сущности человека, о том, что находится внутри него и какое будущее его ожидает.

В период 29 по 31 августа в государственном музее-заповеднике "Гатчина" пройдет шестой международный фестиваль светового и медиаискусства "Ночь света". В этом году фестиваль сосредоточен на теме "О человеческом". Организаторы приглашают всех задуматься о сущности человека, о том, что находится внутри него и какое будущее его ожидает. В рамках этих размышлений рассматриваются такие вопросы, как искусственный интеллект, технологии, природа и социальное окружение.

Как отметили в пресс-службе музея-заповедника, зрители смогут в сотрудничестве с художниками искать ответы на поставленные вопросы через выставленные на фестивале произведения искусства.

Кроме того, для удобства гостей будут организованы дополнительные электрички, чтобы они могли без проблем добраться до места проведения фестиваля и полностью погрузиться в его атмосферу.

Фото: Telegram / Музей-заповедник "Гатчина"