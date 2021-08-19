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С 29 по 31 августа в Гатчине пройдет VI международный фестиваль "Ночь света"
Сегодня, 13:54
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С 29 по 31 августа в Гатчине пройдет VI международный фестиваль "Ночь света"

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Фестиваль представит более 20 проектов художников из разных стран и городов.

В Гатчине 29 августа стартует VI международный фестиваль "Ночь света". Он продлится три дня. Об этом сообщили на портале "Бриф24".

Фестиваль представит более 20 проектов художников из разных стран и городов. Музейное пространство Гатчины превратится в экспозицию с медиаинсталляциями. Все арт-объекты органично впишутся в ландшафт, архитектуру и культурно-исторический контекст города. Зрители станут не просто наблюдателями, а настоящими участниками волшебства. 

Протяженность сказочного маршрута составит около пяти километров. Фестиваль соберет творчество художников из Китая, Японии, Испании, Венгрии и Индонезии. В нем примут участие и авторы из Москвы, Казани и Петербурга.

Ранее мы писали, что петербургские пенсионеры с сентября смогут посещать городские музеи бесплатно.

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Теги: vi международный фестиваль, гатчина, культура, ночь света
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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