С 29 по 31 августа в Гатчине пройдет VI международный фестиваль "Ночь света"

Фестиваль представит более 20 проектов художников из разных стран и городов.

В Гатчине 29 августа стартует VI международный фестиваль "Ночь света". Он продлится три дня. Об этом сообщили на портале "Бриф24".

Фестиваль представит более 20 проектов художников из разных стран и городов. Музейное пространство Гатчины превратится в экспозицию с медиаинсталляциями. Все арт-объекты органично впишутся в ландшафт, архитектуру и культурно-исторический контекст города. Зрители станут не просто наблюдателями, а настоящими участниками волшебства.

Протяженность сказочного маршрута составит около пяти километров. Фестиваль соберет творчество художников из Китая, Японии, Испании, Венгрии и Индонезии. В нем примут участие и авторы из Москвы, Казани и Петербурга.

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Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга