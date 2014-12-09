Рецидивиста из Гатчины подозревают в жестоком убийстве мужчины
Рецидивиста из Гатчины подозревают в жестоком убийстве мужчины

В коммунальной квартире дома по Киевской улице был обнаружен труп в сидячем положении.

Задержан житель Гатчины, причастный к тяжкому преступлению. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили в МВД России. 

В полицию Ленинградской области ночью 28 апреля поступила информация о том, что в коммунальной квартире дома по Киевской улице был обнаружен труп в сидячем положении. На теле зафиксировали признаки насильственной смерти. Погибшим оказался 65-летний мужчина. Он скончался в результате тупой травмы живота. 

По подозрению в убийстве 29 апреля поймали рецидивиста 32 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Фото: Piter.TV 

