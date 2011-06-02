В поселке имени Свердлова мигранта подозревают в убийстве мужчины

Злоумышленник напал на погибшего в ходе конфликта из-за девушки.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ после гибели жителя Тверской области в поселке имени Свердлова. По данным МВД России, по подозрению задержан уроженец Узбекистана.

В полицию Всеволожского района 25 апреля поступило сообщение о том, что в Западном проезде обнаружили тело 45-летнего мужчины с травмой в области правого виска. На следующий день поймали 31-летнего мигранта, который напал на погибшего в ходе конфликта из-за девушки. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

