Петербургские пенсионеры с сентября смогут посещать городские музеи бесплатно

В городе на Неве выйдет карта "Серебряный возраст".

Пожилые петербуржцы, у которых есть карта "Серебряный возраст", могут с сентября ходить по городским музеям практически бесплатно. Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор Северной столицы.

Вход в музеи будет стоить всего 1 рубль. В следующем году на карте появится электрoнный сертификат на 1,5 тыс. рублей. Егo мoжнo пoтратить на пoкупку билетoв в гoрoдские и федеральные музеи.

Градоначальник отметил, что проект создается на базе "Единой карты петербуржца". Оформить карту "Серебряный возраст" можно в отделе соцзащиты или в МФЦ.

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Фото: Pxhere