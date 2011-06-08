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Петербургские пенсионеры с сентября смогут посещать городские музеи бесплатно
Сегодня, 11:18
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Петербургские пенсионеры с сентября смогут посещать городские музеи бесплатно

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В городе на Неве выйдет карта "Серебряный возраст".

Пожилые петербуржцы, у которых есть карта "Серебряный возраст", могут с сентября ходить по городским музеям практически бесплатно. Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор Северной столицы. 

Вход в музеи будет стоить всего 1 рубль. В следующем году на карте появится электрoнный сертификат на 1,5 тыс. рублей. Егo мoжнo пoтратить на пoкупку билетoв в гoрoдские и федеральные музеи.

Градоначальник отметил, что проект создается на базе "Единой карты петербуржца". Оформить карту "Серебряный возраст" можно в отделе соцзащиты или в МФЦ.

Ранее мы писали, что в Парке 300-летия проходит большой семейный гастрономический фестиваль.

Фото: Pxhere

 

Теги: карта серебряный возраст, музеи, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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