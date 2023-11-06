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В Парке 300-летия проходит большой семейный гастрономический фестиваль
Сегодня, 10:49
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В Парке 300-летия проходит большой семейный гастрономический фестиваль

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Жители попробуют блюда, которые готовят в разных уголках России.

В эти выходные в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет большой семейный гастрономический фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

На фудкорте фестиваля представлены мировые кухни, а также кухни народов России. Все желающие могут попробовать блюда, которые готовят в разных уголках мира. 

В субботу  состоится крио-шоу, а в воскресенье для юных гостей пройдет анимация с участием Чебурашки. Кроме того, школьники могут поучаствовать в мастер-класс по барабанам, добавили организаторы.

Ранее мы писали, что Большой семейный фестиваль состоится в парке "Малиновка".

Фото: Pxhere

Теги: большой семейный гастрономический фестиваль, парк 300-летия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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