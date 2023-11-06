В Парке 300-летия проходит большой семейный гастрономический фестиваль

В эти выходные в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет большой семейный гастрономический фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
На фудкорте фестиваля представлены мировые кухни, а также кухни народов России. Все желающие могут попробовать блюда, которые готовят в разных уголках мира.
В субботу состоится крио-шоу, а в воскресенье для юных гостей пройдет анимация с участием Чебурашки. Кроме того, школьники могут поучаствовать в мастер-класс по барабанам, добавили организаторы.
Ранее мы писали, что Большой семейный фестиваль состоится в парке "Малиновка".
Фото: Pxhere
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