В Парке 300-летия проходит большой семейный гастрономический фестиваль

Жители попробуют блюда, которые готовят в разных уголках России.

В эти выходные в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет большой семейный гастрономический фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

На фудкорте фестиваля представлены мировые кухни, а также кухни народов России. Все желающие могут попробовать блюда, которые готовят в разных уголках мира.

В субботу состоится крио-шоу, а в воскресенье для юных гостей пройдет анимация с участием Чебурашки. Кроме того, школьники могут поучаствовать в мастер-класс по барабанам, добавили организаторы.

Ранее мы писали, что Большой семейный фестиваль состоится в парке "Малиновка".

Фото: Pxhere