Большой семейный фестиваль состоится в парке "Малиновка"

Организаторы подготовили более 20 интерактивных площадок для детей и взрослых.

Жителям Петербурга предлагается посетить Большой семейный фестиваль, который состоится 17 августа в парке Малиновка. Организаторы подготовили более 20 интерактивных площадок для детей и взрослых.

Посетители смогут собрать роботов-сумоистов из образовательных конструкторов, изготовить театральные маски, создать слаймы и ароматическое саше, пройти чекап организма. Также в программе фестиваля запланированы шоу мыльных пузырей, концерт, викторина "Угадай-ка" с призами и другие мероприятия.

Фестиваль будет проходить с 11:00 до 17:00. Участие в нем бесплатное, однако требуется предварительная регистрация.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль цветов состоится в Петербурге на выходных.

Фото: ВКонтакте / "Большой семейный фестиваль"