Самый большой семейный фестиваль пройдет в парке 300-летия

В ближайшую субботу и воскресенье парк 300-летия станет центром семейного веселья, где развернется крупнейший праздник для семей – Большой семейный фестиваль. Особое внимание организаторы уделяют интерактивной площадке "Семейная почта" от "Петербургского дневника". Она представляет собой оригинальное оформление в виде судна, где посетители смогут оформить и отправить бесплатные поздравительные открытки любимым людям по всей России. Волонтеры помогут подобрать подходящие послания и аккуратно оформить их. Специальный почтовый сервис "Семейная почта" будет доступен обе дни фестиваля с 12:00 до 18:00.

Данный проект вписывается в серию традиционных инициатив "Петербургского дневника", которые ранее предлагали новогодние, морские и литературные тематические почты.

Большой семейный фестиваль признан крупнейшим событием подобного формата в России. Программа охватывает широкий спектр возрастов: развлекательные мероприятия для малышей, мастер-классы для подростков и взрослых, а также творческие вечера для старшего поколения. Посетителям предложат поучаствовать в разнообразнейших мероприятиях, от творчества до познавательных экскурсий, освоить ремесленное мастерство и ближе познакомиться с проектами городской поддержки семей.

Праздничные фестивали проводятся в разных районах Санкт-Петербурга с июля по сентябрь 2025 года.

Фото: Дмитрий Фуфаев/"Петербургский дневник"