Велопробег по культурным маршрутам Карелии стартует из Петербурга в 2026 году

Любителей велотуризма ждёт увлекательная поездка следующего лета: из Петербурга отправится велопробег в Карелию, в котором примут участие около 60 энтузиастов. Участники проедут 150 километров, открывая для себя уникальные культурные и исторические уголки вдоль выбранного маршрута, пишет "Петербургский дневник".

Идея велопроекта "ВелоСОП" родилась в 2020 году, когда пандемия лишила проводников-студентов возможности заработать летом. За прошедшие пять лет участники проекта успели посетить десятки населенных пунктов северо-запада России, таких как Псков, Выборг, Кингисепп и Лахденпохья. Последней точкой маршрута прошлого года стал путь от Оредежа до Великого Новгорода. Год за годом проект выигрывает грантовый конкурс от Росмолодежи, поддерживая организацию поездок.

Новое мероприятие нацелено на знакомство с природными и культурными сокровищами Карельского перешейка. Участников ждут захватывающие пейзажи Ладожских шхер, прогулки по лесным тропам и посещение знаменитых достопримечательностей.

Одним из ключевых этапов станет визит на живописный остров Койонсаари, известный чистыми пляжами, величественными скалами и древними ледниковыми камнями. Команда планирует полюбоваться красотами Ладожского озера и изучить уникальную природу охраняемой территории.

Далее участникам предстоит встреча с двумя памятниками финской архитектуры: лютеранской кирхой в поселке Лумиваара и Кирхой Яккима, внутри которой размещена экспозиция деревянной скульптуры. Завершит программу мемориальное мероприятие в Хийтоле, где расположена братская могила героев Великой Отечественной войны.

Организаторы подчеркивают важную цель проекта: расширение кругозора молодежи, продвижение здорового образа жизни и пропаганда путешествий на велосипеде.

Участниками экспедиции могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Требования к физическим кондициям минимальные, главным условием является наличие собственного исправного велосипеда с переключателями скоростей.

Еще одно преимущество проекта – возможность получить бесплатный велосипед. Десять лучших авторов эссе о велопутешествиях прошлых сезонов уже обзавелись новым транспортным средством и защитным снаряжением.

Регистрация на очередной велопробег начнется в ближайшее время. Всю подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте.

Фото: предоставлено организацией