Журнал "Муравейник" под редакцией Жуковского выставили на аукцион за 4 млн рублей

Известно, что было выпущено всего пять номеров журнала тиражом не более 40 экземпляров, поскольку пособия были рассчитаны лишь на придворный круг читателей.

Петербургский журнал "Муравейник" под редакцией поэта Василия Жуковского выставили на продажу. Известно, что издание вышло в свет в 1831 году. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Торги проходят на площадке аукционного дома "Литфонд". Стартовая цена журнала составляет 4 млн рублей. Экземпляр был издан для близкого круга будущего императора Николая I. Его целью стало знакомство читателей с русской литературой и русским языком. В него входят произведения Василия Жуковского и сочинения его воспитанников.

Известно, что было выпущено всего пять номеров журнала тиражом не более 40 экземпляров, поскольку пособия были рассчитаны лишь на придворный круг читателей.

Ранее на Piter.tv: спустя 23 года петербургский журнал "Собака" сменил владельца.

Фото: Аукционный дом "Литфонд"