Журнал "Муравейник" под редакцией Жуковского выставили на аукцион за 4 млн рублей

Петербургский журнал "Муравейник" под редакцией поэта Василия Жуковского выставили на продажу. Известно, что издание вышло в свет в 1831 году. Об этом сообщили на портале 78.ru.
Торги проходят на площадке аукционного дома "Литфонд". Стартовая цена журнала составляет 4 млн рублей. Экземпляр был издан для близкого круга будущего императора Николая I. Его целью стало знакомство читателей с русской литературой и русским языком. В него входят произведения Василия Жуковского и сочинения его воспитанников.
Известно, что было выпущено всего пять номеров журнала тиражом не более 40 экземпляров, поскольку пособия были рассчитаны лишь на придворный круг читателей.
Ранее на Piter.tv: спустя 23 года петербургский журнал "Собака" сменил владельца.
Фото: Аукционный дом "Литфонд"
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