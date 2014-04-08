Спустя 23 года петербургский журнал "Собака" сменил владельца

Бывшая владелица добавила, что вместе с командой удалось сделать необыкновенный продукт, ставший символом Петербурга.

Стало известно, что Вероника Белоцерковская больше не является владелицей петербургского журнала "Собака". В марте на нее завели уголовное дело по статье за фейки о российской армии. Об этом Белоцерковская рассказала в социальных сетях.

Журнал выпускался под руководством Белоцерковской 23 года. Она написала, что "журнал мой любимый Собака.ru был передан мною в собственность тех, кто его эти 23 года и делал. Инесса и Яна — я решила, что это честно и правильно. Вряд ли я могу быть сейчас хоть как-то полезна, точнее — наоборот. 23 года — это целая взрослая жизнь. Пора отпустить".

Бывшая владелица добавила, что вместе с командой удалось сделать необыкновенный продукт, ставший символом Петербурга.

Ранее мы писали, что сотрудники "Эха Петербурга" расторгли трудовые договоры с редакцией 5 апреля. В Петербурга начался процесс ликвидации "Эха".

Фото: Instagram (запрещен на территории РФ) / belonika

*Соцсеть Instagram запрещена в России, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.