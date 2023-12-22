Вышел трейлер фильма открытия ММКФ с Кристиной Асмус и гусем Гариком

Фильм выйдет в свет с 25 июля.

В социальных сетях появился трейлер новой лирической комедии в формате роуд-муви "Обе две". По сюжету истории 14-летняя девочка по имени Глаша живёт с бабушкой в провинции, но мечтает стать известным режиссером. После смерти пожилой женщины опеку над несовершеннолетней должна взять её старшая тетя Валя. Однако свободолюбивая героиня решает сбежать в Москву к младшей тете - воздушно-романтичной Ане. Однако выясняется, что столичная родственница не готова взять на себя заботу о подростке. Обстоятельства заставляют Глашку отправится в приключение, которое призвано изменить ее жизнь. В актерском составе заявлены Кристина Асмус, гусь Гарик, Валентина Мазунина, Таисия Калинина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ёла Санько, Дмитрий Блохин. Режиссером проекта выступил Владимир Котт, известный зрителям по таким фильмам как "Карп отмороженный", "Непослушник", "Непослушник 2", "Непослушники". Его новая лента откроет грядущий ММКФ, а затем - фестиваль "Виват кино России!". В широкий прокат отечественное кино поступит с 25 июля.

Стимпансковая тактика New Arc Line получила сюжетный трейлер.

Фото и видео: YouTube / Кинокомпания Каропрокат