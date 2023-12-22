Стимпансковая тактика New Arc Line получила сюжетный трейлер

Игра выйдет в свет в 2024 году.

Студия Dreamate и издательство Fulqrum Publishing, ранее известное как компания 1C Entertainment, выпустили в социальных сетчх новый трейлер будущей тактической ролевой игры New Arc Line. Ролик знакомит будущих пользователей компьютерной игры с завязкой сюжета. Известно, что игрокам предстоит попасть в позолоченный стимпанковый век. В городе Нью-Арке персонажи стараются найти лекарство от смертельной болезни для своих родных. В результате герои оказываются в центре конфликта между технологиями и магией, в то время как во всем мире растёт напряжение между фракциями.

При создании персонажа юзерам будут доступны различные комбинации расы, пола и происхождения, а также отношение окружающих будет меняться в соответствии с выбранными характеристиками. Для развития персонажа предусмотрены шесть классов с 12 подклассами. Встреченные незнакомцы будут частью отряда и даже романтическими интересами героев. New Arc Line выйдет в свет в 2024 году на персональных компьютерах, консолях PlayStation 5. Игра будет поддерживать русский язык.

Вышел трейлер к фильму "Мой любимый чемпион" с Вилковой и Любимовым.

Фото и видео: YouTube / Fulqrum Publishing