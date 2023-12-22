Вышел трейлер к фильму "Мой любимый чемпион" с Вилковой и Любимовым

Фильм выходит в свет 27 июня.

В социальных сетях появился трейлер российского семейного фильма "Мой любимый чемпион". История рассказывает о 13-летней девочке по имени Саша, лучший друг которой — конь Джонотан. Животное напоминает ей о папе, однако мама и ее одноклассники не могут понять увлечение конным спортом и привязанность к четвероногому другу. Однако такая необычная связь помогает подростку преодолеть проблемы в общении со сверстниками, а также наладить отношения с родительницей, которая которая считает упрямого скакуна обузой для всей семьи. В актерском составе заявлены Василиса Коростышевская, Людмила Артемьева, Екатерина Вилкова, Егор Бероев и другие актеры. Режиссером выступил Александр Данилов. В отечественном прокате лента появится 27 июня. Режиссером картины выступил Александр Данилов.

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Фото и видео: YouTube / Наше кино