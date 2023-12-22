Ubisoft покажет сюжетный трейлер Star Wars Outlaws 9 апреля

Игра должна выйти в свет в текущем году.

Компания Ubisoft показала в социальных сетях сюжетный трейлер приключенческого экшена Star Wars Outlaws, созданного по вселенной "Звездных войн". Известно, что ролик к компьютерной игре выйдет в свет 9 апреля в 19 часов по московскому времени. Недавно проект возрастные рейтинги в Корее и Бразилии. Эксперты полагают, что за этими обновлениями последует анонс официальной даты релиза игры. Исходя из предыдущих сообщений от Ubisoft, игра должна выйти в свет после апреля 2024 года.

Напомним, что 10 июня этого года Ubisoft проведёт публичную презентацию Ubisoft Forward, на котором ожидается демонстрация игрового процесса Star Wars Outlaws.

Вышел трейлер хоррора "Кукушка".

Фото и видео: YouTube / Ubisoft