Гарик Харламов прокомментировал развод с Асмус

Харламов обвинил ведущего Маркони в попытке пиара за счет их семьи.

Ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони рассказал, что новость о разводе звездной пары Гарика Харламова и Кристины Асмус просто "веселый розыгрыш".

По его словам, выложить пост в своих инстаграм-аккаунтах паре пришлось из-за задания для шоу, и на самом деле они не расторгают брак.

Через несколько часов после интервью Маркони на заявление о фейк-разводе отреагировал сам Харламов. "Хорош уже )) просто разводимся и все ! )", - написал комик, сопроводив пост веселыми смайликами.

При этом в самом посте он обвинил Маркони в пиаре: "Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода". Харламов также язвительно добавил, что очень хочет посмотреть выпуск якобы с его и Асмус участием.

Ранее Асмус и Харламов сделали посты в Instagram, где рассказали, что длившиеся восемь лет отношения подошли к концу.

Видео: Instagram/garikkharlamov