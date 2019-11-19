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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

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В постановке признался ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони.

Маркони в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что новость о разводе звездной пары комика Харламова и актрисы Асмус не более чем "веселый розыгрыш и дружеская подколка".

На шоу паре якобы дали одно каверзное задание на двоих. После этого они и опубликовали в своих аккаунтах в Инстаграме провокационные посты о бракоразводном процессе. 

Владимир Маркони сообщил, что шоу с участием звездной пары выйдет в эфир в июле.

Ранее Асмус и Харламов сделали посты в Instagram, где рассказали, что длившиеся восемь лет отношения подошли к концу

Видео:  Instagram/asmuskristina

Теги: асмус, харламов, харламов асмус, харламов развод
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура,

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