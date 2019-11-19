Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

В постановке признался ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони.

Маркони в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что новость о разводе звездной пары комика Харламова и актрисы Асмус не более чем "веселый розыгрыш и дружеская подколка".

На шоу паре якобы дали одно каверзное задание на двоих. После этого они и опубликовали в своих аккаунтах в Инстаграме провокационные посты о бракоразводном процессе.

Владимир Маркони сообщил, что шоу с участием звездной пары выйдет в эфир в июле.

Ранее Асмус и Харламов сделали посты в Instagram, где рассказали, что длившиеся восемь лет отношения подошли к концу.

Видео: Instagram/asmuskristina