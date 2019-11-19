Харламов объяснил причину развода с Асмус

Комик рассказал, что какого-то прецедента в их отношениях не было.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в разговоре с комиком Данилой Поперечным объяснил причины развода с актрисой Кристиной Асмус. Подкаст опубликован на YouTube-канале Поперечного.

Комик рассказал, что какого-то прецедента в их отношениях не было, но все двигалось к разводу. Чувства со временем ослабли

И ты понимаешь, ты можешь с этим человеком [продолжать отношения] дальше или не можешь. Гарик Харламов

Харламов подчеркнул, что решение было обоюдным, оба поняли, что у них все меньше тем для разговоров, разные компании и интересы. При этом комик добавил, что когда у них были разногласия, они никогда не ссорились при ребенке. К тому же их дочь Настя до сих пор не знает, что родители больше не вместе.

Ранее напарница Гарика Харламова рассказала об интимной сцене с его участием.

Кадр: Данила Поперечный / YouTube