Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году

В самом названии песни и клипе присутствует множество прямых и косвенных намеков на то, куда следовало бы пойти 2020-му году.

Петербургская рейв-группа Little Big опубликовала на YouTube новый клип, в котором высказала все, что думает по поводу уходящего 2020 года.

В самом названии песни и клипе присутствует множество прямых и косвенных намеков на то, куда следовало бы пойти 2020-му году. У всех гостей свитера с оленями, жилетки, милые атрибуты и все с нецензурной перчинкой.

Солистка группы Софья Таюрская вешает на елку украшения в виде коронавируса, а в качестве угощения приносит летучую мышь и шампанское "Новичок". На праздник приходит Санта-Клаус (Гарик Харламов) с подарками – в коробках упакованы извержение вулкана, лесные пожары, а под елкой лежат – автомат и полицейский щит с дубинкой. Все завершается атомным салютом и фразой о том, что 2020-й год не забудется – но повторять его не стоит.

В клипе также снялись Александр Гудков, Данила Поперечный, Tommy Cash и другие медийные персоны. Посмотреть клип полностью можно на канале музыкальной группы.

Видео: YouTube/ Little Big