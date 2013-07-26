На актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации ВС РФ

Актриса 25 февраля, на следующий день после начала военной спецоперации на Украине, выложила в своей социальной сети публикацию с текстом "Страх и боль. Молю, остановите все это".

На актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации вооружённых сил РФ. Карточка дела содержится на сайте Мосгорсуда.

Дело передали в суд 25 августа, его рассмотрят 6 сентября. При этом не уточняют, что стало причиной для составления протокола. Актриса 25 февраля, на следующий день после начала военной спецоперации на Украине, выложила в своей социальной сети публикацию с текстом "Страх и боль. Молю, остановите все это". Она также высказывалась против военных действий на Украине.

Фото: Telegram / Кристина Асмус