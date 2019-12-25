Асмус рассказала о самой постыдной роли в своей фильмографии

Речь шла о фильме Сарика Андреасяна "Что творят мужчины".

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что актриса Кристина Асмус назвала самую постыдную роль в своей фильмографии. Об этом она написала, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-сторис.

По словам Асмус, самая постыдную роль у неё была в киноленте Сарика Андреасяна "Что творят мужчины". Она изображала легкомысленную блондинку, которая была готова на все ради iPhone. Напомним, что по сюжету несколько парней поспорили о том, кто из них соблазнит наибольшее количество девушек.

Также Асмус рассказала о самой любимой роли. По мнению актрисы, её самая лучшая роль была в сериале "Герой по вызову".

Ранее мы сообщали о том, что Паль заявил о нежелании сниматься в блокбастерах.

Фото:asmuskristina/Instagram