Паль заявил о нежелании сниматься в блокбастерах

Актер не видит в этом смысла.

Накануне выхода фильма Михаила Сегала "Глубже!" исполнитель главной роли, актер театра и кино Александр Паль дал интервью РИА Новостям, в котором рассказал, у каких режиссеров хотел бы сниматься.

По словам Паля, среди российских кинематографистов ему наиболее интересны Андрей Звягинцев, Жора Крыжовников, Борис Хлебников, Алексей Федорченко и Николай Хомерики. При этом актер считает, что у иностранных режиссеров ему сняться "вряд ли удастся".

"Они снимают в основном авторское кино, которое чаще всего говорит о ментальном срезе народа. Едва ли Джим Джармуш или Коэны снимут кино о России. Они возьмут то, о чем знают, и им вряд ли понадобится русский актер", - заявил Александр.

Также актер заявил о нежелании сниматься в блокбастерах. Он уверен, что это прибыльно, и приносит успех, однако смысла в этом не видит.

Фильм "Глубже!" выходит в прокат 22 октября. В центре сюжета большой поклонник русского психологического театра, режиссер Роман Петрович. Он живет в нищете и отчаянии до тех пор, пока его однокурсник не предлагает ему подработку – снимать порно. Из-за нехватки денег Роман Петрович соглашается, но к задаче подходит со всей присущей ему глубиной. В итоге о нем и его порно начинают говорить все, нового режиссера замечают на самом высоком уровне.

Кроме Александра Паля в фильме снялись Любовь Аксенова, Олег Гаас, Сергей Бурунов, Антон Лапенко и другие актеры.

Фото: Facebook / Александр Паль