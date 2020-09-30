Вышел трейлер комедии про съемку порно "Глубже!"

Премьера фильма запланирована на 22 октября.

В сети появился первый трейлер комедии "Глубже!", рассказывающей о талантливом театральном постановщике, который начал снимать порно и навсегда изменил индустрию. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании SonyPicturesRU.

В центре сюжета большой поклонник русского психологического театра, режиссер Роман Петрович. Он живет в нищете и отчаянии, просиживает дни в кафе, попивая принесенный с собой в термосе кофе. Жизнь Романа Петровича кардинально меняется, когда его однокурсник предлагает ему подработку – снимать порно. Из-за нехватки денег герой соглашается, но к задаче подходит со всей присущей ему глубиной. В итоге о нем и его порно начинают говорить все, нового режиссера замечают на самом высоком уровне.

Премьера фильма "Глубже!" состоялась на фестивале "Кинотавр-2020". В российский прокат картина выйдет 22 октября. Роли исполнили Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Сергей Бурунов, Антон Лапенко и др.

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Фото: постер фильма

Видео: YouTube / SonyPicturesRU