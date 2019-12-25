Тома Холланда показали в роли Бэтмена, а Роберта Паттинсона в образе Человека-паука

Автором артов стал художник Мохаммед Хиббан.

Художник Мохаммед Хиббан опубликовал в Instagram два новых арта, на которых представил актеров Тома Холланда и Роберта Паттинсона в образах друг друга.

Том Холланд наиболее всего известен зрителям по роли Человека-паука в киновселенной Marvel. Роберт Паттинсон в образе Бэтмена представляет другую вселенную комиксов – DC. Мохаммед Хиббан решил поменять актеров местами.

На его новых артах пользователи интернета могут увидеть Роберта Паттинсона в роли Человека-паука, а Тома Холланда в качестве Бэтмена. Стоит отметить, что актеры довольно гармонично смотрятся в новых образах.

"Роберт Паттинсон в качестве Человека-паука – это только первая часть моего двухсерийника", - написал Хиббан и на следующий день опубликовал новое изображение. "А теперь переходим к Холланду-Бэтмену. Не удалось найти более подходящего фото Тома, но и это сойдет", - отметил художник.

Ранее Роберт Паттинсон объяснил, что общего у "Бэтмена" и "Сумерек".

Фото: Instagram / venomhology