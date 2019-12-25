Роберт Паттинсон объяснил, что общего у "Бэтмена" и "Сумерек"

По мнению актера, это огромная аудитория.

Несмотря на то, что финальная часть саги "Сумерки" вышла в прокат в 2012 году, а Роберт Паттинсон с тех пор сыграл немало разнообразных ролей, тень Эдварда Каллена до сих пор мелькает вокруг актера.

В скором времени Паттинсон предстанет перед зрителями в образе Бэтмена в супергеройском фильме Мэтта Ривза. Казалось бы, "Сумерки" и "Бэтмен" – совершенно разные франшизы, однако сам актер считает, что у этих проектов есть что-то общее.

В недавнем интервью Total Film 34-летний актер заявил, что эти два фильма объединяет огромная аудитория. Он признался, что ощущения от игры совсем другие, когда знаешь, что картина, над которой работаешь, увидит много людей.

"Бэтмен" выйдет в российский прокат осенью 2021 года. Сюжет охватит период становления Темного рыцаря. Предполагается, что речь пойдет о молодых годах супергероя. Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Ожидается, что Паттинсон станет достойным преемником Майкла Китона и Кристиана Бэйла в роли Темного рыцаря.

Ранее Роберт Паттинсон рассказал о подготовке к роли Бэтмена.

Фото: кадр из фильма "Сумерки"