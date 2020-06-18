Роберт Паттинсон рассказал о подготовке к роли Бэтмена

Актер изнуряет себя тренировками и диетой.

Роберт Паттинсон, прославившийся благодаря роли Эдварда в "Сумерках", в интервью Healthy for Men рассказал, как готовится к роли Бэтмена. Актер делает все возможное, чтобы хорошо сыграть супергероя, и приятно удивить зрителей.

Спортивный график артиста весьма впечатляет. Три-четыре раза в неделю Паттинсон пробегает по 5-10 километров. Также актер уделяет большое внимание упражнениям на пресс, которые делает в быстром темпе, разбавляя 5-минутными кардио-тренировками. Упражнения включают в себя следующие элементы: двойное скручивание, велосипед со скручиванием, наклоны в стороны с утяжелителями в виде гантелей и упражнение с говорящим названием "Супермен" (3 подхода по 25 повторений).

Кроме того, Паттинсон проводит много времени на свежем воздухе. Его нередко можно увидеть на пляже, где он также занимается спортом, используя мешки с песком. Актер любит долгие пешие прогулки, на которых восстанавливает силы и очищает мысли.

Актер признался, что ради роли Бэтмена ему пришлось отказаться от жареного мяса, жирной пищи и алкоголя. Судя по усилиям, которые прикладывает Роберт Паттинсон, супергерой в его исполнении будет очень эффектным.

Съемки фильма о Бэтмене Мэтта Ривза стартовали в этом году, однако из-за пандемии коронавируса были приостановлены. Премьера запланирована на 1 октября 2021 года.

Сюжет охватит период становления Темного рыцаря. Предполагается, что речь пойдет о молодых годах супергероя. Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником.

Ранее мы писали, что Джокер может появиться в трилогии Мэтта Ривза о Бэтмене.

Видео: YouTube / Smasher