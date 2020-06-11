Джокер может появиться в трилогии Мэтта Ривза о Бэтмене

Премьера первого фильма запланирована на 1 октября 2021 года.

Инсайдер Дэниэл Рихтман сообщил новую информацию о предстоящем проекте Мэтта Ривза о Бэтмене. По его данным, во втором и третьем фильме может появиться один из главных врагов супергероя Джокер. Антагонист также может получить эпизодическую роль в первой части. Об этом сообщает портал The Direct.

Пока Warner Bros. никак не комментирует эту информацию. Известно точно, что сюжет охватит период становления Темного рыцаря. Предполагается, что речь пойдет о молодых годах супергероя, что подтверждается выбором актера на главную роль. Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником.

Съемки первой части с Робертом Паттинсоном в главной роли начались в этом году, однако из-за пандемии коронавируса были приостановлены. Премьера запланирована на 1 октября 2021 года.

Ранее мы писали, что в сиквеле "Бэтмена" Мэтта Ривза может появиться Бэйн.

Фото: постер из нового фильма Мэтта Ривза

Видео: YouTube / Smasher