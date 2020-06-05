В сиквеле "Бэтмена" Мэтта Ривза может появиться Бэйн

Съемки первой части с участием Роберта Паттинсона начались в начале 2020 года.

Представители кинокомпании Warner Bros. задумались о второй части "Бэтмена" Мэтта Ривза. Об этом сообщается на YouTube-канале Heroic Hollywood.

Главным антагонистом в сиквеле может стать Бэйн. О продолжении фильма в Warner Bros. задумались во время работы над первой частью.

Съемки первой части "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли начались в начале этого года, однако из-за пандемии коронавируса были приостановлены. Сюжет охватит период становления Темного рыцаря. В этот раз Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Премьера запланирована на 2021 год.

Исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом "Бэтмене", актер Энди Серкис рассказал, что картина Мэтта Ривза станет самой мрачной интерпретацией истории о Темном рыцаре. Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.

Ранее фанат воссоздал в 3D костюм Бэтмена из фильма с Робертом Паттинсоном.

Видео: YouTube / Smasher