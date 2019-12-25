Фанат воссоздал в 3D костюм Бэтмена из фильма с Робертом Паттинсоном

Художник показал костюм супергероя при свете дня, а не только в тени или при красном освещении.

Фанат супергеройских фильмов под ником Leonardo_menegon опубликовал в Instagram серию изображений, созданных при помощи 3D-технологии. На картинках пользователи интернета могут увидеть воссозданный костюм Бэтмена из фильма с Робертом Паттинсоном.

Художник создал трехмерное изображение персонажа и детально показал его костюм. Теперь фанаты получили возможность увидеть костюм Бэтмена при свете дня, а не только в тени или при красном освещении.

Съемки нового фильма о Бэтмене режиссера Мэтта Ривза стартовали в конце января в шотландском Глазго. Главная роль досталась знаменитому британскому актеру Роберту Паттинсону. Сюжет охватит период становления Темного рыцаря. В этот раз Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Премьера запланирована на 2021 год.

Кроме Паттинсона в фильме снимутся Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаарда и другие актеры.

Ранее мы писали, что режиссер "Бэтмена" опубликовал фото нового Бэтмобиля.

Фото: Instagram / Leonardo_menegon