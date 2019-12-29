Режиссер "Бэтмена" опубликовал фото нового Бэтмобиля

Внешний вид машины кардинально отличается от версий из трилогии Нолана и фильмов Зака Снайдера.

Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в Twitter фотографии Бэтмобиля. Стоит отметить, что внешний вид машины кардинально отличается от моделей, показанных в трилогии Нолана или фильмов Зака Снайдера.

На фото видно, что Бэтмобиль стал похох на улучшенную версию реального автомобиля, а не на гибридный танк.

Ранее Ривз опубликовал фотографии, на которых показал новый костюм Бэтмена и его новый мотоцикл.

Съемки нового фильма о Бэтмене стартовали в конце января в шотландском Глазго. Главную роль в нем исполнит знаменитый британский актер Роберт Паттинсон. Сюжет охватит период становления Темного рыцаря. В этот раз Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Премьера намечена на 2021 год.

Кроме Паттинсона в фильме снимутся Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаарда и другие актеры.

Ранее мы писали, что в прокат выходит фильм "Один вдох" с Яглычем и Исаковой.

Фото: Twitter / Matt Reeves

Видео: YouTube / Smasher