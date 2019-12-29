Режиссер "Бэтмена" опубликовал фото нового Бэтмобиля

Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в Twitter фотографии Бэтмобиля. Стоит отметить, что внешний вид машины кардинально отличается от моделей, показанных в трилогии Нолана или фильмов Зака Снайдера.
На фото видно, что Бэтмобиль стал похох на улучшенную версию реального автомобиля, а не на гибридный танк.
Ранее Ривз опубликовал фотографии, на которых показал новый костюм Бэтмена и его новый мотоцикл.
Съемки нового фильма о Бэтмене стартовали в конце января в шотландском Глазго. Главную роль в нем исполнит знаменитый британский актер Роберт Паттинсон. Сюжет охватит период становления Темного рыцаря. В этот раз Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Премьера намечена на 2021 год.
Кроме Паттинсона в фильме снимутся Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаарда и другие актеры.
Ранее мы писали, что в прокат выходит фильм "Один вдох" с Яглычем и Исаковой.
Фото: Twitter / Matt Reeves
Видео: YouTube / Smasher
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