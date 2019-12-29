В прокат выходит фильм "Один вдох" с Яглычем и Исаковой

Новая кинолента основана на фактах из жизни известного российского фридайвера Натальи Молчановой.

В четверг, 5 марта, в российский прокат выходит фильм "Один вдох" с Владимиром Яглычем и Викторией Исаковой в главных ролях.

В центре сюжета история из жизни многократной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. Спортсменка пропала без вести в 2015 году.

Марине Гордеевой 40 лет. За плечами неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия и перспектив. Неожиданно для себя она открывает фридайвинг – опасный для жизни спорт. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный твой враг – собственный страх.

Не смотря на то, что Наталья начала заниматься фридайвингом только в 40 лет, в 53 года женщина установила более 40 мировых рекордов. Никто не знает, как бы сложилась ее судьба, если бы не злосчастная тренировка, которую она проводила с неопытным тренером. Проконтролировав возвращение всей группы на катер, она поднырнула под него, но из воды так и не появилась.

"Один вдох" – это попытка не только рассказать о жизни спортсменки, но и разгадать тайну ее исчезновения.

Ранее мы писали, что в прокат вышел фильм "Отель Белград" с Милошем Биковичем.

Видео: YouTube / Один вдох