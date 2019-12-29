В прокат вышел фильм "Отель Белград" с Милошем Биковичем

Актер признался, что очень волнуется из-за того, как ленту воспримет зритель.

В четверг, 5 марта, в российский прокат вышел комедийный фильм "Отель Белград" с Милошем Биковичем в главной роли. В интервью Piter.TV знаменитый сербский актер признался, что видел кино только на стадии монтажа, поэтому он очень переживает, как ленту воспримет зритель.

Я не знаю. Потому что я кино со зрителями не видел, то есть я видел его в монтаже, и я очень волнуюсь, как зритель его воспримет. Я думаю, что это яркое кино, что это хорошая комедия, что это подарок всем женщинам на 8 марта. Потому что это романтическая история, что это кино, после которого вы будете чувствовать себя хорошо. Вот что я думаю, надеюсь, зритель тоже так подумает после просмотра. Милош Бикович – актер, исполнитель главной роли в фильме "Отель Белград"

Сербский сердцеед и хозяин пятизвездочного отеля в Белграде Павел Аркадьевич живет, не зная бед, пока однажды не переходит дорогу местному коллекционеру-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером. В это время Паша после четырехлетней разлуки сталкивается со своей русской любовью Дашей. В романтичной атмосфере древнего города чувства молодых людей готовы вспыхнуть вновь. Однако их отношениям могут помешать разные обстоятельства…

Кроме Милоша Биковича в фильме снялись Диана Пожарская, Борис Дергачев, Александра Кузенкина, Елизавета Орашанин и др. В массовке можно увидеть обычных жителей деревни, которые согласились принять участие в съемках комедии.

Ранее Милош Бикович рассказал о судьбе второй части фильма "Холоп".

Фото: кадры из трейлера YouTube / Central Partnership

Видео: Piter.TV