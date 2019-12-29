Актер не уверен, что "это был бы очень правильный выбор".

Известный сербский актер Милош Бикович рассказал о судьбе второй части фильма "Холоп". В интервью Piter.TV он заявил, что это была "очень цельная история", которую полностью рассказали.

Я не уверен, что это был бы очень правильный выбор. Я не знаю. Сейчас возвращаться на "Холопа" и повторять одно и то же. Тут идея была интересная. Сейчас нужно взять какую-то другую идею, и делать все то же самое. Про девушку, которая мажор, или что? Не понимаю, про что. Участницу реалити-программы, ее исправить что ли? Милош Бикович

Напомним, что "Холоп" Клима Шипенко добился небывалого успеха как в России, так и за рубежом. С начала проката фильм собрал в Европе и Америке более 1,8 млн долларов. Успехом увенчались показы в Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и Великобритании. Также фильм увидели жители Израиля и Канады. На родине – в России – кассовые сборы "Холопа" превысили 3 млрд рублей.

История рассказывает о молодом мажоре Грише, который, заигравшись в красивую жизнь, решил, что ему все дозволено. Отец-олигарх, пытаясь исправить сына, обратился за помощью к психологу. Вместе они придумали уникальный проект и отправили Гришу в прошлое – деревню с атмосферой 19 века.

Видео: Piter.TV