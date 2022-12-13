Вышел новый трейлер эпика Клима Шипенко "Вызов" с Юлией Пересильд

Картина будет показана в России с 20 апреля.

В социальных сетях появились новые трейлер и постер российской космической драмы "Вызов". Фильм представляет из себя совместный проект Первого канала, государственной корпорации "Роскосмос" и "Главкосмоса". Проект поддержали представители отечественного Фонда кино. В широкий прокат лента выходит в стране с 20 апреля. Ее режиссером выступил Клим Шипенко, известный по работе над "Салютом-7" и "Холопом". В центре истории окажется хирург Женя (Юлия Пересильд), которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на Международную космическую станцию для того, чтобы спасти жизнь космонавту.

"Вызов" - стал первой художественной лентой, которая снята на борту МКС - в 400 километрах от планеты Земля. В актерском составе замечены Владимир Машков, Милош Бикович, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Александр Балуев. Исполнительница главной голи Юлия Пересильд отметила, что для нее на МКС все было новым, неожиданным, приходилось справляться со многими переживаниями. Режиссер Шипенко в пресс-релизе уточнил, что главное открытие на съемках проекта для него стало то, что фильм в космическом пространстве можно создать благодаря группе в пять человек.

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Фото и видео: YouTube / Central Partnership