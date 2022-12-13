Paradox представила градостроительный симулятор Cities: Skylines II

Игра выйдет в свет в 2023 году.

Компания Paradox официально анонсировала свою новую компьютерную игру Cities: Skylines 2. Речь идет о второй части градостроительного симулятора. Проект появится в официальной продаже уже в 2023 году. Он выйдет на персональных компьютерах и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В настоящее время для пользователей уже открыты страницы предзаказов. В релизе игры авторы заявили о том, что пользователь сможет создавать собственный город и без ограничений им управлять. По мнению разработчиков, они готовят самый реалистичный градостроительный симулятор на новом уровне.

Тщательная симуляция и живая экономика бросят вызов вашим навыкам принятия решений и позволят построить города вашей мечты. пресс-релиз игры

Напомним, что оригинальная игра с момента официального релиза разошлась по миру тиражом более чем в 12 миллионов копий на всех игровых платформах. За последний год игру опробовали свыше 5,5 миллионов новых пользователей.

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Фото и видео: YouTube / Cities: Skylines