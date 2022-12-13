Вышел трейлер снятого в космосе фильма "Вызов" Клима Шипенко

Картина выйдет в прокат 12 апреля 2023 года.

Кинокомпания Central Partnership представила первый трейлер фильма "Вызов" режиссера Клима Шипенко. Это первая в мире художественная кинолента, которую сняли на Международной космической станции.

Основные события фильма развернутся в космосе, куда отправится хирург Евгения, чтобы спасти жизнь космонавту. Главную роль сыграла актриса Юлия Пересильд. Картина выйдет в прокат 12 апреля 2023 года.

Ранее Disney+ анонсировал выход документального фильма о Стэне Ли.

Видео: YouTube / Central Partnership