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Вышел трейлер снятого в космосе фильма "Вызов" Клима Шипенко

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Картина выйдет в прокат 12 апреля 2023 года.

Кинокомпания Central Partnership представила первый трейлер фильма "Вызов" режиссера Клима Шипенко. Это первая в мире художественная кинолента, которую сняли на Международной космической станции.

Основные события фильма развернутся в космосе, куда отправится хирург Евгения, чтобы спасти жизнь космонавту. Главную роль сыграла актриса Юлия Пересильд. Картина выйдет в прокат 12 апреля 2023 года.

Ранее Disney+ анонсировал выход документального фильма о Стэне Ли.

Видео: YouTube / Central Partnership

Теги: вызов, клим шипенко, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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