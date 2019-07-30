Выход документального фильма состоится в 2023 году.

Стриминговый сервис Disney+ анонсировал выход документального фильма о Стэне Ли. Тизер проекта опубликовали на YouTube-канале.

Проект анонсировали 28 декабря. В этот день 100 лет назад родился автор комиксов Marvel. В память о нем зрители увидят документальный фильм об истории автора, который придумал многих известных супергероев.

Напомним, Стэн Ли скончался 12 ноября 2018 года. Выход документального фильма состоится в 2023 году.

Ранее Universal опубликовала трейлер фильма "Стук в дверь"

Видео: YouTube / Disney+