Стриминговый сервис Disney+ анонсировал выход документального фильма о Стэне Ли. Тизер проекта опубликовали на YouTube-канале.
Проект анонсировали 28 декабря. В этот день 100 лет назад родился автор комиксов Marvel. В память о нем зрители увидят документальный фильм об истории автора, который придумал многих известных супергероев.
Напомним, Стэн Ли скончался 12 ноября 2018 года. Выход документального фильма состоится в 2023 году.
Ранее Universal опубликовала трейлер фильма "Стук в дверь"
Видео: YouTube / Disney+
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все