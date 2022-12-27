Universal опубликовала трейлер фильма "Стук в дверь"

Мировая премьера триллера состоится 3 февраля 2023 года.

Universal представила новый трейлер фильма "Стук в дверь" режиссера М. Найта Шьямалана.

По сюжету семья отправляется в уединенный домик вдали от города. Однако их отдых нарушают вооруженные незнакомцы, которые берут семью в заложники и ставят перед непростым выбором. Один из них должен умереть с целью предотвращения грядущего апокалипсиса.

Главные роли сыграли Дэйв Батиста, Руперт Грин, Джонатан Грофф и другие. Мировая премьера триллера состоится 3 февраля 2023 года.

Ранее вышел трейлер спецэпизода сериала "Доктор Кто".

Видео: YouTube / Universal Pictures