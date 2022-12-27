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Universal опубликовала трейлер фильма "Стук в дверь"

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Мировая премьера триллера состоится 3 февраля 2023 года.

Universal представила новый трейлер фильма "Стук в дверь" режиссера М. Найта Шьямалана.

По сюжету семья отправляется в уединенный домик вдали от города. Однако их отдых нарушают вооруженные незнакомцы, которые берут семью в заложники и ставят перед непростым выбором. Один из них должен умереть с целью предотвращения грядущего апокалипсиса.

Главные роли сыграли Дэйв Батиста, Руперт Грин, Джонатан Грофф и другие. Мировая премьера триллера состоится 3 февраля 2023 года.

Ранее вышел трейлер спецэпизода сериала "Доктор Кто".

Видео: YouTube / Universal Pictures

Теги: universal pictures, стук в дверь, трейлер, триллер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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