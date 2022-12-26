Вышел трейлер спецэпизода сериала "Доктор Кто"

Дэвид Теннант вернется к роли своей версии Доктора.

BBC представил трейлер юбилейного эпизода сериала "Доктора Кто", премьера которого состоится в 2023 году.

В центре сюжета окажется одна из прежних версий Доктора Кто, к роли которого вернулся Дэвид Теннант. Ему предстоит встретиться с новым злодеем, роль которого воплотил Нил Патрик Харрис.

Отметим, что в 2023 году сериалу "Доктор Кто" исполнится 60 лет. В следующем сезоне новую версию персонажа сыграет Шуви Гатва. Его спутницу сыграет Милли Гибсон.

Ранее вышел тизер новой версии советского фильма "Гостья из будущего".

Видео: YouTube / BBC