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Вышел тизер новой версии советского фильма "Гостья из будущего"

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Премьера состоится 28 декабря 2023 года.

Central Partnership представила первый тизер фильма "Сто лет тому вперед", который является ремейком советской "Гостьи из будущего". Режиссером проекта выступил Александр Андрющенко.

В центре сюжета окажутся школьник из Москвы Коля Герасимов и девочка Алиса, которая живет в будущем. По сюжету парень попадает в это будущее и сталкивается с Алисой. Вместе им предстоит сразиться с межгалактическими пиратами.

В главных ролях сыграют Марк Эйдельштайн, Константин Хабенский, Виктория Исакова и другие. Премьера фильма состоится 28 декабря 2023 года.

Ранее Netflix опубликовал вступительную сцену из сериала "Ведьмак: Происхождение".

Видео: YouTube / Central Partnership

Теги: гостья из будущего, сто лет тому назад, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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