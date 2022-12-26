Вышел тизер новой версии советского фильма "Гостья из будущего"

Премьера состоится 28 декабря 2023 года.

Central Partnership представила первый тизер фильма "Сто лет тому вперед", который является ремейком советской "Гостьи из будущего". Режиссером проекта выступил Александр Андрющенко.

В центре сюжета окажутся школьник из Москвы Коля Герасимов и девочка Алиса, которая живет в будущем. По сюжету парень попадает в это будущее и сталкивается с Алисой. Вместе им предстоит сразиться с межгалактическими пиратами.

В главных ролях сыграют Марк Эйдельштайн, Константин Хабенский, Виктория Исакова и другие. Премьера фильма состоится 28 декабря 2023 года.

Ранее Netflix опубликовал вступительную сцену из сериала "Ведьмак: Происхождение".

Видео: YouTube / Central Partnership