Мировая премьера состоится 25 декабря.

Netflix опубликовал вступительную сцену из сериала "Ведьмак: Происхождение". Шоураннером проекта выступил Деклан де Барра.

В ролике показали сцену с участием Лютика, одного из главных персонажей вселенной Ведьмака. На опубликованных кадрах бард встречает своего злобного двойника с магическими способностями.

Действия приквела развернутся за 1200 лет до истории Геральта. Сюжет приквела расскажет о последствиях Сопряжения Сфер, которое слило вместе миры людей, монстров и эльфов. Мировая премьера состоится сегодня, 25 декабря. Всего выйдет шесть эпизодов.

Ранее HBO Max опубликовал трейлер своих премьер на 2023 год.

Видео: YouTue / The Witcher Netflix