HBO Max опубликовал трейлер своих премьер на 2023 год. Ролик опубликовали на YouTube-канале сервиса.
Одной из главных премьер нового года станет сериал "Одни из нас", снятого по известной игре. Также HBO Max анонсировал новые сезоны сериалов "Наследники", "Настоящий детектив" и "Барри".
Среди новых проектов стриминг анонсировал выход сериалов "Сантехники Белого дома", "Идол", "Любовь и смерть" и другие.
Ранее мы сообщали, что вышел полноценный трейлер фильма "Оппенгеймер".
Видео: YouTube / HBO Max
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