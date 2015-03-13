Одной из главных премьер нового года станет сериал "Одни из нас", снятого по известной игре.

HBO Max опубликовал трейлер своих премьер на 2023 год. Ролик опубликовали на YouTube-канале сервиса.

Одной из главных премьер нового года станет сериал "Одни из нас", снятого по известной игре. Также HBO Max анонсировал новые сезоны сериалов "Наследники", "Настоящий детектив" и "Барри".

Среди новых проектов стриминг анонсировал выход сериалов "Сантехники Белого дома", "Идол", "Любовь и смерть" и другие.

Ранее мы сообщали, что вышел полноценный трейлер фильма "Оппенгеймер".

Видео: YouTube / HBO Max