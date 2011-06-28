Вышел полноценный трейлер фильма "Оппенгеймер"

Мировая премьера состоится 21 июля 2023 года.

Студия Universal Pictures представила первый полноценный трейлер фильма "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана.

Сюжет расскажет историю американского физика Роберта Оппенгеймера, также известного как "отец атомной бомбы". Фильм снят по книге "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера".

Главную роль сыграл Киллиан Мерфи. В фильме также снялись Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью и другие. Мировая премьера состоится 21 июля 2023 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер мультфильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание".

Видео: YouTube / Universal Pictures