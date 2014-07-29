Вышел новый трейлер мультфильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание"

В ролике показали актеров озвучки.

Universal Pictures представил новый трейлер мультфильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание". Над продолжением истории персонажа из вселенной Шрэка работали Джоэль Кроуфорд и Хануэль Меркадо.

Новый ролик посвятили актерам, которые озвучили персонажей мультфильма. Голосом Кота в сапогах выступил Антонио Бандерас. Его подругу озвучила Сальма Хайек. Флоренс Пью выступит в роли одного из врагов главного героя, Златовласки.

Мировая премьера мульфильма состоится 21 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер "Хорошего человека" с Флоренс Пью и Морганом Фрименом.

Видео: YouTube / Universal Pictures