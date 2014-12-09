Картина выйдет в свет 23 марта 2023 года.

Вышел первый трейлер "Хорошего человека" с Флоренс Пью и Морганом Фрименом. Режиссером картины, а также сценаристом и сопродюсером выступил Зак Брафф. История основана на жизни молодой женщины по имени Эллисон. Она становится причиной смерти в автомобильной аварии сестры своего жениха. За рулем транспортного средства она не справилась с управлением. По мере развития сюжета, героям приходится смириться со своей болью, найти путь к прощению и дружбе. Официальный релиз проекта запланирован на 23 марта.

Вышел первый тизер "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом.

Фото и видео: YouTube / MGM